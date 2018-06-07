Украинские борцы завоевали две серебряные медали чемпионата Европы

Оба наших спортсмена в своих финалах уступили борцам из России.

Украинские борцы греко-римского стиля завоевали две серебряные медали на молодежном чемпионате Европы (возраст спортсменов - до 23 лет), который проходит в турецком Стамбуле.

По итогам предварительных схваток Ярослав Фильчаков (82 кг) и Владлен Козлюк (97 кг) пробились в финалы, но там украинцы уступили борцам из России, сообщает ISport.

Ярослав Фильчаков в весе до 82 кг проиграл финальную схватку Ваагу Маргаряну со счетом 1:3.

Владлен Козлюк в весе до 97 кг, проиграл решающий поединок Александру Головину, который был явно более технически подкован - 1:10 итог финала.

Добавим, что в этот же день состоялись предварительные схватки у девушек в вольной борьбе, по итогам которых Оксана Ливач в весе до 59 кг и Анастасия Шустова в тяжелом весе до 76 кк вышли в финал.

Как сообщал УНИАН, накануне Эльмар Нуралиев принес Украине бронзовую медаль чемпионата Европы.