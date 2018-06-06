Украинке Свитолиной выдали wild-card на турнир в Бирмингеме

Украинская теннисистка ранее забыла заявиться на соревнования в Англии.

Элина Свитолина стала одной из участниц турнира теннисного турнира в рамках подгоовки к Уимблдону-2018 в Бирмингеме.

Организаторы предоставили украинке "уайлд-кард", сообщает официальный сайт соревнований.

"Я так рада возможности вновь приехать в Бирмингем. Это идеальное место для проведения матчей на траве в преддверии Уимблдона. К тому же состав участниц в этом году будет очень сильным, и я понимаю, что конкуренция будет серьезной. Я рада стать участницей турнира", - цитирует Свитолину сайт WTA.

Ранее Свитолина дала пресс-конференцию после своего последнего матча на Ролан Гаррос, где, в частности, спортсменка рассказала о планах на ближайшее будущее, сообщал Isport.

"Дальше в моих планах взять паузу и восстановиться физически. Конечно, после Большого Шлема, я бы хотела получить свободное время и также восстановить моральные силы. А потом буду тренироваться на траве. Надеюсь, смогу получить "wild card" в Бирмингеме, потому что я забыла записаться в заявку. Поэтому, надеюсь, смогу выступить там, а потом уже еду на Уимблдона", - процитировал Свитолину btu.org.ua.

Турнир в Англии пройдет с 16 по 24 июня.