Украинские борцы выиграли первую медаль на ЧЕ и гарантировали себе еще две

Эльмар Нуралиев завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2018 по греко-римской борьбе для сборной Украины.

Эльмар Нуралиев, выступающий в весовой категории до 77кг, принес Украине первую медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов возрастом до 23 лет, который проходит в Стамбуле.

В своем бронзовом финале, украинский борец за 15 секунд уложил на лопатки хорватского оппонента Каменьясевича, сообщает Isport.

Яркий "бросок через бедро", принес Нуралиеву бронзу.

Еще две медали гарантировали себе Ярослав Фильчаков и Владлен Козлюк. Оба отлично прошли свою сетку и вышли в золотой финал. У обоих соперниками по финалу будут россияне. Медали тут будут разыграны сегодня, в среду, 6 июня.