Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов

Доход Флойда Мейвезера за 2017 год составил 285 миллионов долларов.

Американский боксер Флойд Мейвезер назван самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в рейтинге, опубликованном американской версией журнала Forbes.

Как передает Дождь, доход Мейвезера за 2017 год составил 285 миллионов долларов; из них 275 миллионов он заработал за бой с ирландским бойцом смешанных боевых искусств Конором Макгрегором.

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Макгрегор в свою очередь занял четвертую строчку рейтинга с совокупным доходом в 99 миллионов долларов, из которых 85 миллионов долларов он получил за бой с Мейвезером.

На втором месте в рейтинге оказался аргентинский футболист Лионель Месси (111 миллионов долларов). Третье место занял выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» Криштиану Роналду (108 миллионов долларов). В пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов вошел также бразильский футболист Неймар (90 миллионов долларов).

Накануне Международный центр изучения спорта (CIES) назвал самым дорогим футболистом мира Гарри Кейна. По данным центра, его трансферная стоимость - 201,2 миллиона евро. Он в список Forbes не вошел.

Ранее УНИАН сообщал, что теннисист Роджер Федерер второй год подряд становится лидером бренд-рейтинга Forbes. Эксперты Forbes оценили бренд Федерера в $37,2 млн - настолько его маркетинговые доходы (бонусы и призовые) превышают аналогичный средний показатель десяти самых высокооплачиваемых теннисистов.