Цуренко получила травму в самом начале матча 1/8 финала Ролан Гаррос и выбыла из борьбы

23:08, 04 июня 2018
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Леся Цуренко проиграла в четвертом ркуге Ролан Гаррос / facebook.com/BrisbaneTennis

В Париже завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором  испанка Гарбинье Мугуруса играла против украинки Леси Цуренко и для победы ей хватило всего два гейма.

Матч был прерван из-за травмы украинской тенниситски, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продлилась всего 20 минут.

При счете 0:2 в первом сете украинка отказалась от борьбы.

Таким образом, из борьбы на Ролан Гаррос выбыла последняя представительница Украины.

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Теги: #Ролан Гаррос#Леся Цуренко