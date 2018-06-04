Цуренко получила травму в самом начале матча 1/8 финала Ролан Гаррос и выбыла из борьбы
23:08, 04 июня 2018Другое
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Украинка отказалась от продолжения игры при счете 0:2.
Леся Цуренко проиграла в четвертом ркуге Ролан Гаррос / facebook.com/BrisbaneTennis
В Париже завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором испанка Гарбинье Мугуруса играла против украинки Леси Цуренко и для победы ей хватило всего два гейма.
Матч был прерван из-за травмы украинской тенниситски, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра продлилась всего 20 минут.
При счете 0:2 в первом сете украинка отказалась от борьбы.
Таким образом, из борьбы на Ролан Гаррос выбыла последняя представительница Украины.
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