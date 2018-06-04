Цуренко получила травму в самом начале матча 1/8 финала Ролан Гаррос и выбыла из борьбы

Украинка отказалась от продолжения игры при счете 0:2.

В Париже завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором испанка Гарбинье Мугуруса играла против украинки Леси Цуренко и для победы ей хватило всего два гейма.

Матч был прерван из-за травмы украинской тенниситски, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продлилась всего 20 минут.

При счете 0:2 в первом сете украинка отказалась от борьбы.

Таким образом, из борьбы на Ролан Гаррос выбыла последняя представительница Украины.