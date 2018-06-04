Теннисист Стаховский извинился за шутку о желании "задушить всех русскоязычных"
15:51, 04 июня 2018Другое
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Спортсмен признал неуместность и глупость своей фразы.
Сергей Стаховский извинился за свою неудачную шутку о русскоговорящих / btu.org.ua
Украинский теннисит Сергей Стаховский попросил прощения за свою реплику двухдневной давности и желание "задушить всех русскоязычных" постом в своей соцсети.
В аккаунте в Twitter украиснкий теннисит написал: "Мои слова были сказаны в шутку но они были за гранью дозволенного , мне очень жаль".
Ранее в интервью одному из украинских телеканалов игрок заявил дословно: «Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу ... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил».
Слова игрока вызвали неоднозначную реакцию общественности.
Стаховский является вторым номером сборной Украины по теннису. На Ролан Гаррос-2018 игрок выбыл из борьбы во втором круге.
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