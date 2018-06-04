Теннисист Стаховский извинился за шутку о желании "задушить всех русскоязычных"

Спортсмен признал неуместность и глупость своей фразы.

Украинский теннисит Сергей Стаховский попросил прощения за свою реплику двухдневной давности и желание "задушить всех русскоязычных" постом в своей соцсети.

В аккаунте в Twitter украиснкий теннисит написал: "Мои слова были сказаны в шутку но они были за гранью дозволенного , мне очень жаль".

Ранее в интервью одному из украинских телеканалов игрок заявил дословно: «Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу ... Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил».

Слова игрока вызвали неоднозначную реакцию общественности.

Стаховский является вторым номером сборной Украины по теннису. На Ролан Гаррос-2018 игрок выбыл из борьбы во втором круге.