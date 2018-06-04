Украинка Елистратова выиграла этап Кубка Европы по триатлону
В течение двух дней украинский Днепр принимал соревнования по триатлону в рамках этапа Кубка Европы.
В категории Elite среди женщин победила участница трех Олимпийских игр, сильнейшая триатлетка Украины Юлия Елистартова, сообщает СпортОнлайн.
Серебряную медаль завоевала спортсменка из Португалии Андреа Феррум, а тройку призеров замкнуть еще одна украинка - София Прийма из Львова.
В соревнованиях мужчин первенствовал чех Ян Волар, на вторую ступеньку пьедестала поднялся украинец Алексей Сюткин. Третьим призером стал немец Джонанатан Ципф.
Триатлон. Кубок Европы. Днепр (Украина). 2-3 июня
Женщины
1. Юлия Елистратова (Украина) – 1:00.13
2. Андреа Феррум (Португария) – 1:00.32
3. София Прийма (Украина) – 1:00.56
Мужчины
1. Ян Волар (Чехия) – 52:54
2. Алексей Сюткин (Украина) – 52:58
3. Джонатан Ципф (Германия) – 52:59