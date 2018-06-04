Украинка Елистратова выиграла этап Кубка Европы по триатлону

Этап международных соревнований состоялся в Днепре.

В течение двух дней украинский Днепр принимал соревнования по триатлону в рамках этапа Кубка Европы.

В категории Elite среди женщин победила участница трех Олимпийских игр, сильнейшая триатлетка Украины Юлия Елистартова, сообщает СпортОнлайн.

Серебряную медаль завоевала спортсменка из Португалии Андреа Феррум, а тройку призеров замкнуть еще одна украинка - София Прийма из Львова.

В соревнованиях мужчин первенствовал чех Ян Волар, на вторую ступеньку пьедестала поднялся украинец Алексей Сюткин. Третьим призером стал немец Джонанатан Ципф.

Триатлон. Кубок Европы. Днепр (Украина). 2-3 июня

Женщины

1. Юлия Елистратова (Украина) – 1:00.13

2. Андреа Феррум (Португария) – 1:00.32

3. София Прийма (Украина) – 1:00.56

Мужчины

1. Ян Волар (Чехия) – 52:54

2. Алексей Сюткин (Украина) – 52:58

3. Джонатан Ципф (Германия) – 52:59