Мужская сборная Украины по волейболу проиграла Словении и лишилась Финала четырех Евролиги

Матч завершился на тай-брейке со счетом 2:3.

В Мариборе (Словения) завершился матч 5-го тура группового этапа Золотой Евролиги, в котором сборная Словении принимала команду Украины и сумела обыграть соперника.

Игра завершилась на тай-брейке - со счетом 3:2, сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы проиграли первую партию со счетом 20:25, выиграли две последующие - с одинаковым счетом 25:21, но растеряли преимущество в концовке - 23:25 и 14:16.

Самым результативным игроком матча стал волейболист сборной Украины Олег Плотницкий, на счету которого 20 очков (6 брейк-поинта). У Владимира Тевкуна 19 очков (3 брейка).

Таким образом, у сборной Украины 2 победы при 3 поражениях и 7 набранных очков. Команда лишилась шансов на попадание в "Финал четырех" Золотой Евролиги, куда попадает 3 команды-победительницы группового этапа и лучшая из тех, что заняли 2-е место. Сборная Украины еще может занять 2-е место в группе, но наберет максимум 10 очков в турнирной таблице. В тоже время, у находящихся в Группе А команд Эстонии и Бельгии - 12 и 11 очков, соответственно.