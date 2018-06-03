Украинские велогонщики заняли три призовых места в последний день гонки Race Horizon Park

Отличились Владимир Джус, Валерия Кононенко и Ольга Шекель.

Бизнес-центр Horizon Park стал точкой отсчета и местом финиша международной однодневной гонки Horizon Park Classic в категории 1.2 Международного союза велосипедистов UCI.

«Классическая» дистанция завершила программу серии международных велогонок Race Horizon Park 2018 в украинской столице. Свою новейшую историю в международном статусе Race Horizon Park ведет именно с этой гонки - в 2012-м году кольцо в Соломенском районе, построенное вокруг проспекта Лобановского и Протасового Яра, вернуло Киев в международный велосипедный календарь, сообщается на официальном сайте соревнования.

В гонке принимали участие все команды и гонщики, которые стартовали и в предыдущие два дня - 18 команд, семь украинских коллективов и 11 - зарубежных команд из 7 стран Европы и Азии. Они проехали 12 кругов по 8 километров, общая протяженность дистанции составила 96 километров.

Лучшими в гонке Horizon Park Classic стали представители Беларуси, Украины и Дании:

1 место - Бронислав Самойлов, Minsk Cycling Team, Беларусь

2 место - Владимир Джус, Lviv Cycling Team, Украина

3 место - Расмус Ланд, Team AURA Energi - CK AARUS, Дания

Владимир Джус, Lviv Cycling Team, Украина, серебряный призер гонки Horizon Park Classic, после гонки отметил:

- Я просто счастлив! Очень рад, что все получилось. Если бы не команда, пьедестала не было бы. Поэтому большое спасибо всей команде за поддержку, это большой успех!

«Гонка Classic уже много лет не меняется, почему и называется« классикой», - говорит Александр Башенко, Президент Федерации велосипедного спорта Украины и председатель организационного комитета Race Horizon Park. - «Этот маршрут очень ценят горняки, так как он включает один протяженный подъем, который проходит по проспекту Лобановского, и достаточно тяжелый спуск по улице Протасов Яр. Сложность в его прохождении заключается в том, что на высокой скорости спортсмены должны войти в вираж и выйти на финишную прямую. Это очень динамичное кольцо, которое способствует агрессивному ведению гонки, что не раз отмечали судьи UCI, которые приезжали в Киев. Конечно, этот маршрут нам также интересен и с точки зрения маркетинга, объяснять не надо. И, отдельно хочу подчеркнуть, что мы очень ценим дружеское отношение к гонке со стороны жителей Соломенского района, уверен, они сумеют показать, что фаны велоспорта не уступают футбольным в поддержке своих спортсменов! »

Кроме того, в воскресенье в пгт. Сухолучье в третий раз подряд прошла международная индивидуальная гонка для женщин VR Women ITT, второй из женских стартов в рамках серии международных украинских велогонок Race Horizon Park. Как и в предыдущие два года, Вышгородский район Киевской области предоставил элитным украинским и зарубежным спортсменкам отличные условия и прекрасный асфальт. Кроме того, в календаре как женских, так и мужских стартов не слишком часто встречаются однодневные обработки, поэтому VR Women ITT пользуется большим спросом и любовью у гонщиць.

На этот раз женском пелотона предстояло проехать 27,2 километров по кругу, который кроме Сухолит включал в себя Толоконов и Ясногородку. С самого начала стало понятно, что борьба будет очень конкурентным, и все-таки, на фоне других соперниц сегодня очень выделялась Антрим Крістофур с Кипра, которая в данной гонке выступала за сборную Киевской области. Крістофур достаточно уверенно лидировала на всех отсечка и смогла отпраздновать впечатляющую победу.

В другом, подиум VR Women ITT оказался более чем украинским. Очень хорошо выступила знаменитая Валерия Кононенко, представляющий львовскую команду Mix Team Lviv. Валерия держала очень высокий средний темп, который был особо отмечен экспертами. Ну а в борьбе за третье место пальма первенства досталась лидеру национальной сборной Украины Ольге Шекель, которая вчера не только помогла абсолютной чемпионке Украины Евгении Высоцкой выиграть Horizon Park Women Challenge, но и самой подняться на подиум. Два места на пьедестале на двух гонках подряд - иначе как выдающимся это выступление не назовешь.