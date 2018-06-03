Украинка Пограничная завоевала два серебра и бронзу ЧЕ по художественной гимнастике

Кристина также заняла 4-е место в четвертом отдельном финале.

В Гвадалахаре (Испания) завершился финал чемпионата Европы по художетсвенной гимнастике в отдельных видах, где Кристина Пограничная завоевала три медали.

На счету украинки два серебера и бронзовая награда, сообщает официальный сайт соревнований.

В упражнении с лентой наша спортсменка набрала 15, 975 балла, чего хватило для завоевания 2-го места. В упражнении с мячом на счету украинки 17,450 балла и также второе место в итоговой турнирной таблице. А в упражнении с обручем - 17,450 - третье место и бронзовая медаль.

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В упражнении с булавами на счету украинки 16.150 балла и 4-е место.

Во всех финала в отдельных упражнениях победы добыли представительницы России.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Гвадалахаре (Испания) с 1 по 3 июня.

Позже сегодня также состоятся финалы в групповых соревнованиях в отдельных вижах и личные соревнования в многоборье у сеньорок - взрослых спортсменок.