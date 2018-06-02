Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала серебро ЧЕ

Украинки в командных соревнованиях проиграли только сборной России.

В Гвадалахаре (Испания) завершились командные соревнования чемпионата Европы по художественной гимнастике, где сборная Украины завоевала серебряныые медали.

Украинки за свое выступлениея набрали 141 балл ровно и на 10,425 балла отстали от команды России, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки выступали в составе Виктория Оноприенко (личная оценка - 32,900), Кристина Пограничная (68,350) и Анастасия Возняк (39,750).

Украинки в упорнейшей борьбе за 3-е место обошли команду Болгарии, на счету которой 140,60 балла.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Испании с 1 по 3 июня.