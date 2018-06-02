Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала серебро ЧЕ
21:17, 02 июня 2018Другое
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Украинки в командных соревнованиях проиграли только сборной России.
Кристина Пограничная стала лидером сборной Украины в командных соревнованиях ЧЕ / Федерация гимнастики Украины
В Гвадалахаре (Испания) завершились командные соревнования чемпионата Европы по художественной гимнастике, где сборная Украины завоевала серебряныые медали.
Украинки за свое выступлениея набрали 141 балл ровно и на 10,425 балла отстали от команды России, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинки выступали в составе Виктория Оноприенко (личная оценка - 32,900), Кристина Пограничная (68,350) и Анастасия Возняк (39,750).
Украинки в упорнейшей борьбе за 3-е место обошли команду Болгарии, на счету которой 140,60 балла.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Испании с 1 по 3 июня.
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