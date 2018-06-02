Женская сборная Украины по гандболу проиграла Хорвати и лишилась путевки на Евро

Матч в Вуковаре завершился со счетом 28:25 в пользу хозяев площадки.

В Вуковаре (Хорватия) завершился матч заключительного 6-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу, в котором сборная Хорватии принимала команду Украины и обыграла соперника.

Матч завершился со счетом 28:25, а сборная Украины лишилась шансов попасть на Евро-2018, сообщает официальный сайт соревнований.

Хорватки добились решающего преимущества в первом тайме (15:12), а во втором только удерживали свой перевес.

Таким образом, сборная Украины провалила нынешний отборочный турнир, набрав лишь 2 очка в 6 матчах 1 победа при пяти поражениях и рахнице забитых/пропущенных мячей "-24". Это не только не позволило команде квалифицироваться на Евро, но и отрицательно скажается на рейтинге команды и выступлениях в отборочных турнирах к предстоящим чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм.