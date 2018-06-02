Украинка Высоцкая и белорусский велогонщик Самойлов выиграли гонку на Майдане

Высоцкая и Шекель смогли принести сборной Украины победный дубль.

Субботние международные однодневки Horizon Park Women Challenge и Horizonм Park Race Maidan со стартом и финишем на центральной улице Киева уже давно стали своеобразной изюминкой и апофеозом традиционной столичной серии шоссейных велогонок Race Horizon Park (категория 2.1 Международного союза велосипедистовUCI).

Тогда как вплоть до прошлого года гонщикам был предложен маршрут с большой концентрацией булыжников, в 2017-м организационный комитет гонки пошел на серьезные изменения, сделав большой круг по проспекту Победы вплоть до метро Нивки, сообщает официальный сайт соревнований.

На бумаге это сделало маршрут гонки чуть более простым и, казалось бы, оптимальным для гонщиков спринтерского амплуа. И действительно, в прошлом году как минимум мужская гонка Horizon Park Race Maidan завершилась групповым спринтом, победу в которой тогда одержал датчанин Расмус Гиннеруп. Но уже в этом году, в реальности произошло совсем наоборот.

По традиции, которая, к слову, была нарушена в прошлом году, первыми на старт в субботу вышли женщины, которые смогли собрать очень представительный состав участников, включая мощнейшую итальянскую командуBePink. Впрочем, главными фаворитами считались гонщицы национальной сборной Украины, которую в данной конкретной гонке возглавила Ольга Шекель, обладающая весьма неплохим спринтерским рывком – не будем забывать о в теории спринтерском характере гонки.

Тем не менее, уже после первого круга 95-километровой дистанции, которую предстояло преодолеть представительницам прекрасного пола, стало понятно: группового спринта в классическом понимании этого словосочетания ожидать не стоит. Достаточно быстро сформировался весьма большой отрыв, который моментально оставил всех не попавших в него гонщиц без шансов. И вот здесь произошел довольно знаменательный сюрприз: изначально Евгения Высоцкая, абсолютная чемпионка Украины и выдающаяся горнячка, должна была работать на Шекель. Тем не менее, ветерану женского велоспорта удалось атаковать на последнем круге, Ольга ее прикрыла, – и в конечном счете Высоцкая и Шекель смогли принести сборной Украины победный дубль. Третью позицию заняла чешская спортсменка Лусия Хофманн из Dukla Praha.

«Если честно, я совершенно не ожидала, что смогу выиграть именно на этой плоской по рельефу трассе», – призналась Высоцкая после финиша, сообщив о том, что изначальный план заключался в поддержке Ольги Шекель в борьбе за победу. «Но мы идеально сработали как команда и теперь можем наслаждаться достигнутым успехом». В подобном ключе высказалась и сама Шекель: «Очень приятно, что мы не повторили ошибок прошлого года, когда мы упустили глупый отрыв, и держали ситуацию под контролем от начала до конца. Я очень рада за Женю и за всю команду».

Старт мужской гонки, протяженность которой составила 133 километра, был дан примерно спустя час после финиша у женщин. Как и на всем Race Horizon Park в этом году, основной интригой стало то, как гонка на Майдане будет выглядеть без украинской команды Kolss Cycling Team, которая доминировала на домашних гонках в последние годы. И действительно, как и на открывающей большой велосипедный уик-энд гонке в Чабанах, развивающиеся на трассе события оказались гораздо более интересными и напряженными.

В целом, атаки пошли с первых же метров дистанции, но примерно к третьему кругу устоялся многочисленный по составу отрыв, в котором были представлены практически все сильнейшие команды. Из него примерно за 50 километров до финиша мощную атаку произвел Александр Головаш из национальной сборной Украины, бросившийся в затяжной сольный отрыв. Примерно за полтора круга до финиша его, впрочем, добрали бывшие союзники по отъезду, – и буквально сразу же, причем просто на равнине, свой рывок произвел титулованный и опытный белорус Бронислав Самойлов, представляющий Minsk Cycling Club.

Благодаря тому, что в отрыве также был представлен и другой гонщик этой команды, яркий классик-однодневщик Станислав Божков, минчанам удалось разыграть командную карту. Божков блокировал все попытки атак конкурентов, а Самойлов тем временем стремительно отъезжал от конкурентов. В итоге, заслуженная победа досталась именно белорусу. Второе место занял польский гонщик Войцех Шикала из Wibatech, третьим же стал украинец Илья Клепиков из единственной международной украинской команды Lviv Cycling Team.

«Я невероятно рад тому, что сегодня удалось победить. Мы все сделали практически идеально, Станислав Божков отлично меня подстраховал», – рассказ Самойлов после финиша. «Победа стала плодом отличной командной работы». Minsk Cycling Club традиционно является постоянным гостем серии гонок Race Horizon Park, но выше второго места спринтера Сергея Попка три года назад на Майдане пока не поднимался. Так что победа для белорусов довольно символична. Для поляка Шикалы же второе место – лучший пока результат в его профессиональной карьере: «Я этого не ожидал, но рад, что мне хватило сил включиться в борьбу за подиум, пока наш основной состав едет гонку в Польше».

Завтра серия международных велогонок Race Horizon Park завершится мужской гонкой Horizon Park Classic в Соломенском районе Киева.