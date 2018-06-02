Украинка Цуренко вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Наша тенниситка в матче третьего круга обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии

В Париже завершился матч 3-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису - "Ролан Гаррос", где украинка Леся Цуренко обыграла Магдалену Рыбарикову из Словакии.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался ровно один час.

За это вроемя украинка не сумела выполнить ни одной подачи на вылет и допустила две двойные ошибки. Вместе с тем, по выигранным розыгрышам мяча украинка существенно превзошла соперницу - 55:36.

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В понедельник Цуренко проведет матч 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы в соревнованиях выбыли все остальные представители Украины, включая лучшую теннисистку нашей страны 4-ю ракетку мира Элину Свитолину и единственного представителя в мужском соревновании Сергея Стаховского.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 27 мая по 10 июня.