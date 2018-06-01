Олимпийскую чемпионку из России не пустили к свекрови в Киев после посещения Крыма

Фигуристика Екатерина Боброва выигрывала олимпийское золото на "домашней" Олимпиаде-2014 в Сочи.

Российская фигуристка Екатеприна Боброва пожаловалась на то, что ее не пустили в Киев на юбилей к матери мужа (свекрови).

Пост о сложившейся ситуации и предыдущей поездке в Крым спортсменка опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Буквально сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большой и важный семейный праздник – в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови, - отметила спортсменка..- И меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок, где мы с ними в очень праздничной, тёплой и дружеской атмосфере общались о жизни, спорте, здоровье, преодолении трудностей, достижении целей.. а ещё, например, о дружбе – с детишками из самых разных стран: России, Белоруссии, Казахстана и ещё очень многих стран. А Артек находится в Крыму. И вот у меня чисто ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ вопрос. Что может быть правильным в данной ситуации? Не ехать общаться с детьми из разных стран, что было им так важно, что вызывало слёзы счастья, что рождало мотивацию и радость, и воодушевление? И вызывало их такой светлый смех и улыбки.. И наше общение длилось гораздо дольше запланированного, потому что мы просто не могли остановиться! Или отказываться от возможности ехать к своей семье, поздравлять любимую маму мужа с таким важным праздником, провести два дня в окружении своей семьи, семьи мужа ? Я вам честно скажу - у меня нет ответа на этот вопрос. Но я очень хочу, чтобы у ВСЕХ нас с вами вообще не было причин подобные вопросы задавать и принимать подобные решения. Мира нам всем. И взаимопонимания. От всего сердца. А я, к большому моему сожалению, не смогу приехать в гости к родным ещё как минимум три года".

Спортсменка должна была бы знать, что в соответствии с законами Украины.она не имела право въезжать на территорию оккупированного Крыма с территории РФ.

Боброва.является олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы. На чемпионате мира ее вышее достижение - серебряная медаль.