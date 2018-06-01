Украинец Дементьев занял 2-е место в киевской "Велогонке мира" серии Race Horizon Park 2018

В Киеве состоялась первая из серии традиционных ежегодных трех профессиональных гонок.

Под Киевом, в пгт. Чабаны, состоялась «Велогонка Мира», первая из серии международных велогонок Race Horizon Park 2018.

Начиная с 2014-го года, традиционные киевские старты открываются «Велогонкой Мира», мужской однодневкой категории 1.2 Международного союза велосипедистов (UCI) под официальным названием Horizon Park Race For Peace, которую на этот раз выиграл Фредерик Мафф из Дании, сообщает официальный сайт соревнований.

«Это вовсе не случайность, что в нашей пятничной гонки именно такое название. Она появилась в 2014-м году и стала реакцией на трагические события, которые происходили и продолжают происходить в нашей стране», - говорит президент Федерации велосипедного спорта Украины и председатель организационного комитета Race Horizon Park Александр Башенко. «Они затронули и велоспорта. Так в Донецке теперь не могут проводиться традиционные соревнования Гран-при Донецка, а Крым постоянно был главным местом для тренировок наших ведущих велосипедистов. Но с помощью Horizon Park Race For Peace мы обращаемся не только к велообщественности: мы хотим в эти непростые для Украины времена подарить праздник всему Киеву и всей Украине».

Сначала гонка Horizon Park Race For Peace проходила в Голосеевском районе города Киева, но уже два года, как она поменяла прописку и переехала в пгт. Чабаны. Благодаря этом Федерации велоспорта Украины совместно с сельским советом Чабанов удалось осуществить давний замысел: отремонтировать знаменитое «Олимпийское кольцо», которое было построено для тренировок советских велосипедистов к Олимпийским играм 1980-го года. После развала СССР эта легендарная трасса долгое время пустовала, в результате чего была частично разрушена. И если в 2016 году на «Олимпийском кольце» было проведено преимущественно косметический ремонт, то в 2017-м трассу отремонтировали основательно, и теперь гонка ежегодно возвращается на этот маршрут.

«Уже в третий раз принимать у себя Race Horizon Park - это большая честь для нас», - отмечает Александр Киризлиев, глава поселкового совета Чабаны. «Жители Чабанов с нетерпением ждут начала соревнований - велогонка высочайшего уровня уже стала визитной карточкой нашего поселка. Но для нас престижные соревнования - не только зрелище, но и стимул к дальнейшему развитию: ремонта дорог, улучшения инфраструктуры и благоустройства. Гонка Horizon Park Race For Peace в пгт. Чабаны своей идеологией подтверждает то, что за пределами Киева жизнь не заканчивается, и мы очень рады быть частью этого процесса и этой команды».

Однодневная гонка Horizon Park Race For Peace стартовала в пгт. Чабаны по улице Кирова. Гонщики проехали 10 кругов длиной в 16 километров. Таким образом, общая дистанция Horizon Park Race for Peace составила 160 километров. В гонке принимали участие 18 команд, 11 зарубежных коллективов из 7 стран, и 7 украинских. Среди них национальная сборная Украины, молодые перспективные команды Киева, Львова и Тернополя, три команды представляют юг нашей страны - две одесские, «Атлет» и «Пальмира», и «Николаев-ЦОП»; а также сильные международные команды Astana - Vino Motors (Казахстан), Minsk Cycling Club (Беларусь) и Wibatech Merx 7R (Польша), много интересных зарубежных коллективов, которые впервые станут участниками киевской гонки Race Horizon Park. Главным судьей Race Horizon Park 2018 стал известен комиссар UCI, судья из Греции Владимирос Петсас.

Победителями первого дня в велогонке Horizon Park Race For Peace стали:

Фредерик МАФФ, Дания, Team AURA Energi - CK AARUS - I место,

Егор Дементьев, KUOTA, Испания - II место,

Владислав ДУБОВСКИЙ, Национальная сборная Беларуси - III место.

Вместе с наградами гонщики получили очки международного рейтинга - 40, 30 и 25 соответственно.