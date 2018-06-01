Свитолина проиграла в третьем раунде Ролан Гаррос и выбыла из борьбы
16:42, 01 июня 2018Другое
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Украинка сенсационно уступила румынке Бузарнеску.
Свитолина проиграла ьв матче 3-гго круга Ролан Гаррос / REUTERS
В Париже на кортах Ролан Гаррос завершился матч 3-го круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии.
Игра завершилась со счетом 3:6, 5:7, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч продолжался 1 час 37 минут.
За это время украинка выполнила 2 эйса против 4 - у соперниц, сделала 1 двойную ошибку - против 3 у румынки.
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Всего Бузарнеску выиграла 79 розыгыршей мячей против 69 - у Свитолиной.
Таким образом, в турнирной сетке Ролан Гаррос осталась одна представительница Украины. Леся Цуренко свой матч 3-го круга проведет в субботу, 2 июня.
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