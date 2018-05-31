Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос, Стаховский выбыл из борьбы

В турнирной сетке также осталась лучшая теннисистка страны Элина Свитолина.

В Париже завершились матчи второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису с участием украинских спортсменов, в которых Сергей Стаховский уступил Мише Звереву из Германии, а Леся Цуренко обыграла Коко Вандевеге из Нидерландов.

Стьаховский уступил со счетом 3:6, 7:6, 6:7, 1:6, а Цуренко выиграла 3:6, 6:4, 6:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Цуренко и Вандевеге провели на корте 1 час 48 минут.

Проиграв первую партию, украинка сумела переломить ход поединка во второй и разгромить соперницу в третьей.

На протяжении матча наша спортсменка не выполнила ни одного эйса и допустила 3 двойные ошибки. По общему количеству вигранных розыгрышей мячей украинка обошла соперницу 77-59.

Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде, накануне обыгравший испанца Лопеса, сегодня провел на корте 3 часа и 12 минут.

Наш спортсмен смог навязать борьбу сопернику в середине матча - второй и третьей партиях, где соперники обменялись победами на тай-брейках, но вичстую проиграл первый и заключительный четвертый сеты.

Украинец выполнил 10 эйсов (подач на вылет), совершил 7 двойных ошибок, а по общему количеству выигранных мячей уступил - 121-139.

Завтра на Ролан Гаррос начинаются матчи 3-го круга. В частности, свою игру проведет лучшая тенниситка Украины Элина Свитолина. Цуренко проведет свой матч в субботу.