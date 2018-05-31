Каратистка Анжелика Терлюга признана лучшей спортсменкой мая в Украине

Ее личный наставник Денис Морозов назван лучшим тренером мая.

Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпионку Европы по каратэ Анжелику Терлюгу лучшей спортсменкой последнего весеннего месяца в Украине.

Ее личный наставник Денис Морозов назван лучшим тренером мая, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Подводя итоги спортивного мая Экспертная комиссия НОК отметила замечательные выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях по гимнастике, спортивной борьбы, каратэ, пулевой стрельбе, тхэквондо и фехтованию.

Читайте такжеСборная Украины завоевала полный комплект медалей ЧЕ по каратэ

По рангу соревнований в олимпийских видах спорта наивысшим достижением украинских спортсменов стала блестящая победа представительницы каратэ Анжелики Терлюги на чемпионате Европы в сербском городе Нови Сад в весовой категории до 55 кг (кумитэ).

Напомним, что в 2016 году на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета каратэ было включено в программу Игр ХХХII Олимпиады 2020 года в Токио.

Отметим, что для Анжелики Терлюги это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.