Женская сборная Украины по гандболу проиграла Норвегии в предпоследнем матче отбора Евро

Украинки уступили со счетом 21:26.

В киевском Дворце спорта завершился матч 5-го тура отбочного турнира чемпионата Европы по гандболу, в котолром сборная Украины уступила команде Норвегии.

Игра завершилась со счетом 21:26, сообщает официальный сайт Европейской гандбольной федерации.

Титулованные скандинавки привезли в Киев далеко не оптимальный состав и поначалу проигрывали в этом матче. Украинки вели на протяжении всего первого тайма, но уступили в концовке - 8:10. Во втором тайме норвежки нарастили свое преимущество до 5 голов.

Любопытно, что самым результативным игроком матча Ирина Глибко из сборной Украины, на счету которой 7 голов.

В параллельном мвтче группы сборная Швейцарии проиграла команде Хорватии со счетом 16:33.

Таким образом, у сборной Украины остались шансы попасть на чемпионат Европы 2018 года. Для этого, в последнем матче украинкам необходимо побеждать сборную Хорватии в гостях в Вуковаре 2 июня и надеятся на то, что Швейцария проиграет Норвегии. Тогда у трех команд в группе будет по 4 очка и украинки могут рассчитывать на итоговое 2-е место в турнирной таблице за счет дополнительных показателей.