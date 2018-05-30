Женская сборная Украины добыла вторую победу в женской Золотой Евролиге

Команда Португалии была вновь повержена - теперь со счетом 3:1.

Женская сборная Украины по волейболу во второй раз обыграла команду Португалии и продолжит борьбу за выход в Финал Четырех Золотой Евролиги.

Во второй раз за несколько дней Украина оказалась сильнее Португалии. Но если в выездном матче сине-желтые не отдали соперницам даже одного сета - 0:3, то в домашней игре все было сложнее — португалкам удалось выиграть один сет - 3:1, сообщает SportArena.

Украинки легко забрали первую партию, но затем неожиданно проиграли, после чего гости поверили в свои силы и даже пробовали переломить ход матча. Не удалось — 25:22 в третьей партии, которая и стала определяющую. В четвертом сете борьбы не получилось, Украина его спокойно выиграла, а вместе с ним и весь матч — 3:1.

В параллельном матче группы Азербайджан дома переиграл Болгарию (3:1), тем самым оставив и себя, и Украину в борьбе за первое место. После четырех туров первое место делят Азербайджан и Болгария — по 9 очков. На третьей строчке идет Украина, имея в активе 6 очков. Последнее место за Португалией — 0 очков.

Чтобы претендовать на выход из группы, Украине надо обязательно побеждать в двух оставшихся матчах Болгарию и Азербайджан. Причем делать этот как можно более уверенно.

Золотая Евролига. Группа А. Четвертый тур

Украина — Португалия 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:19)