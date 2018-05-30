Украинка Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос

Наша спортсменка обыграла Викторию Кужмову из Словакии.

В Париже завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Викторию Кужмову из Словакии.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

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За это время украинка сделала 3 эйса, чтолько же, сколько и соперница. Зато допустила лишь 2 невынужденные ошибки, против 8 - у соперницы.

Всего. на счету Свитолиной выигранных 77 розыгрышей мяча против 59 у соперницы.

Матч третьего круга Элина Свитолина проведет в пятницу, 1 июня.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже с 27 мая по 10 июня.