Украинского теннисиста Баданова пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи
11:41, 30 мая 2018Другое
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Игрок отстранен от выступлений и оштрафован на 100 тысяч долларов.
Баданов обвиняется в умышленном влиянии на результаты матчей / Isport
Украинский теннисист Дмитрий Баданов, лучший результат которого в мировом рейтинге 463-е место, отстранен от выступлений и оштрафован на 100 тысяч долларов.
Такое решение приняла антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit, сообщает Isopt.
В решении TIU сказано, что 30-летний украинский теннисист сознательно влиял на определенный исход матчей на турнирах серии "Futures" в 2015 году в Тунисе и 2016 году в Египте.
В последний раз игрок выходил на корт в сентябре прошлого года на соревновании серии "Фьючерс" в Кременчуге.
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