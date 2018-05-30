Украинского теннисиста Баданова пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Игрок отстранен от выступлений и оштрафован на 100 тысяч долларов.

Украинский теннисист Дмитрий Баданов, лучший результат которого в мировом рейтинге 463-е место, отстранен от выступлений и оштрафован на 100 тысяч долларов.

Такое решение приняла антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit, сообщает Isopt.

В решении TIU сказано, что 30-летний украинский теннисист сознательно влиял на определенный исход матчей на турнирах серии "Futures" в 2015 году в Тунисе и 2016 году в Египте.

В последний раз игрок выходил на корт в сентябре прошлого года на соревновании серии "Фьючерс" в Кременчуге.