Стаховский в трех сетах разгромил испанца Лопеса и вышел во второй раунд Ролан Гаррос

Украинец случайно попал в основную сетку турнира и уже оправдал свое попадание.

В Париже завершился единственный матч дня с участиме представителя Украины на Открытом чемпионате Франции по теннису - Ролан Гарросе - где украинец Сергей Стаховский обыграл Фелисиано Лопеса из Испании.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 6:2, сообщает официальный сайт турнира.

Игра продолжалась 1 час 54 минуты.

Украинец в этом матче сделал 2 эйса против 7 - у соперника, а также допустил 2 двойные ошибки при 3 - у Лопеса.

Всего, Стаховский в этом матче выиграл 67 розыгрышей мячей, против 51 - у испанца.

Любопытно, что Стаховский уже проиграл в квалификации Ролан Гаррос, но попал в основной турнир по дополнительным показателям.

Как сообщал УНИАН, ранее свои матчи первого круга выиграли Элина Свитолина, Катерина Козлова и Леся Цуренко. Свой стартовый матч из всех представителей Украины проиграла только Екатерина Бондаренко.