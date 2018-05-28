Цуренко вышла во второй круг Ролан Гаррос, Бондаренко проиграла на старте

Две украинки провели свои матчи во второй день Открытого чемпионата Франции.

В Париже проходит второй день Открытого чемпионата Франции по теннису, где свои матчи провели две украинские теннисистки.

Леся Цуренко выиграла свое противостояние у Стефани Фёгле из Швейцарии, а Екатерина Бондаренко проиграла Донне Векич из Хорватии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч Цуренко и Фёгле длился 2 часа и 1 минуту и прошел в упорной борьбе. Украинка проиграла первую партию - 4:6, но сумела выиграть две последующие - по 6:2, а вместе с ними и матч.

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Цуренко не выполнила ни одного эйса, против 2 - у соперницы, а также допустила 3 двойных ошибки - против 1 у Фёгле. Вместе с тем она выиграла 98 розыгрышей мяча в матче, против 81 - у швейцарки, что и стало основным фактором успеха.

В свою очередь, Бондаренко легко, в двух партиях, уступила Векич - 2:6, 4:6.

Как сообщал УНИАН, накануне свои матчи выиграли Элина Свитолина и Екатерина Козлова.