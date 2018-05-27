Украинка Козлова сотворила сенсацию, выбив триумфаторку прошлогоднего Ролан Гаррос латвийку Остапенко

66-я ракетка мира Катерина Козлова ранее лишь раз преодолевала первый круг на турнирах Большого Шлема.

Украинская теннисистка Катерина Козлова, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, обыграла 5-ю ракетку мира Елену Остапенко в первом круге турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос.

Латвийка Остапенко – действующий победитель Ролан Гаррос.

Матч продолжался 1 час 34 минуты.

Ролан Гаррос

Первый круг

Катерина Козлова (Украина) - Елена Остапенко (Латвия, 5) 7-5, 6-3

Ранее Козлова ни разу не обыгрывала соперницу из топ-30, но побеждала Остапенко в их двух очных поединках: на грунтовом турнире ITF в Италии в 2014 году и в WTA-туре на траве в сезоне-2016.

Катерина в восьмой раз выступает в основе турниров Большого Шлема. Свой лучший результат она показала на прошлогоднем US Open, где вышла во второй круг.

Во втором круге Козлова сыграет с победительницей пары Синякова – Азаренко.