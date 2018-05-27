Свитолина отыграла сетбол и сумела выйти во второй раунд Ролан Гаррос
В первый день турнира Большого Шлема в Париже - «Ролан Гаррос» - украинка Элина Свитолина победила 68-ю ракетку мира Айлу Томлянович из Австралии – 7:5, 6:3.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В первом сете Свитолина уступала 1:5, а при счете 2:5 у Томлянович был сетбол. Но затем украинка выиграла 5 геймов подряд и выиграла сет.
На победу у Свитолиной ушел 1 час 29 минут - первый сет длился 56 минут, а вторая партия - 33 минуты.
Во втором круге Свитолина проведет матч с победительницей пары Скьявоне – Кузьмова.
Также сегодня сыграет украинка Катерина Козлова. Ее соперница – 5-я ракетка мира латышка Алена Остапенко.
Ориентировочное начало матча – 17.30.
Ролан Гаррос
Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Айла Томлянович (Хорватия) - 7:5, 6:3