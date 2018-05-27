Свитолина отыграла сетбол и сумела выйти во второй раунд Ролан Гаррос

Украинка обыграла Айлу Томлянович из Австралии.

В первый день турнира Большого Шлема в Париже - «Ролан Гаррос» - украинка Элина Свитолина победила 68-ю ракетку мира Айлу Томлянович из Австралии – 7:5, 6:3.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В первом сете Свитолина уступала 1:5, а при счете 2:5 у Томлянович был сетбол. Но затем украинка выиграла 5 геймов подряд и выиграла сет.

На победу у Свитолиной ушел 1 час 29 минут - первый сет длился 56 минут, а вторая партия - 33 минуты.

Во втором круге Свитолина проведет матч с победительницей пары Скьявоне – Кузьмова.

Также сегодня сыграет украинка Катерина Козлова. Ее соперница – 5-я ракетка мира латышка Алена Остапенко.

Ориентировочное начало матча – 17.30.

Ролан Гаррос

Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Айла Томлянович (Хорватия) - 7:5, 6:3