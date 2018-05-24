Третий представитель Украины выбыл из квалификации теннисного Ролан Гаррос за день

Сергей Стаховский проиграл представителю Беларуси Ивашка.

В Париже завершился матч 3-го финального раунда квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинец Сергей Стахокский проиграл Илье Ивашка из Беларуси.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 2:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продлился 2 часа 09 минут.

Украинец и беларус на равных провели два сета. И если в первой партии Ивашка удалось сделать "лишний" брейк, то во второй партии соперники дошли до тай-брейка, где лучшим оказался украинец, выигравший решающий гейм со счетом 7:5.

К сожалению, развить свое преимущество киевлянин не смог и проиграл в решающем третьем сете со счетом 2:6.

Ивашка выиграл в этом матче ровно 100 розыгрышей мячей против 88 у соперника.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свои матчи квалификации проиграли Марта Костюк и Ангелина Калинина