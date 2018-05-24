Теннисистка Калинина вслед за Костюк выбыла из квалификации "Ролан Гаррос"

Украинка проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии.

В Париже завершился матч 2-го круга квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Ангелина Калинина проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 3:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продолжалась ровно 2 часа. За это время Крейчикова совершила 3 эйса против 1 - у соперницы. Также чешка допустила лишь 5 невынужденных ошибок, при 13-ти у украинки. Крейчикова выиграла 84 розыграша мяча при 77 - у Калининой.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свой матч квалификационного турнира проиграла Марта Костюк. Таким образом, в женском одиночном разряде представительниц Украины в квалификации Ролан Гаррос не осталось.