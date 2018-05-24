Свитолина и еще 5 теннисисток поспорят на Ролан Гаррос за титул первой ракетки мира

Известно, при каких условиях украинка Элина Свитолина поднимется на верхнюю ступеньку рейтинга.

Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится выступить на втором в этом сезоне турнире Большого Шлама - парижском Ролан Гаррос.

У Свитолиной есть возможность подняться после этого турнира на первую строку мирового рейтинга WTA, сообщает официальный сайт организации.

На данный момент возглавляет реестр лучших теннисисток планеты румынка Симона Халеп. Помимо Халеп и Свитолиной, шансы стать номером один после завершения Открытого чемпионата Франции, есть у Каролин Возняцки, Гарбинье Мугурусы, Каролины Плишковой и Каролин Гарсии.

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Свитолина станет первой ракеткой мира только в том случае, если выиграет Ролан Гаррос, Халеп не дойдет до финала, а Возняцки покинет турнир до полуфинальной стадии.

В прошлом году украинка дошла до четвертьфинала (ее высшее достижение на Больших Шлемах), упустив победу над Халеп.

Ранее УНИАН сообщал, что победа на престижном грунтовом турнире в Риме позволила Элине Свитолиной сохранить 4-е место в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Франции пройдет в Париже с 27 мая по 10 июня. Статус чемпионки турнира будет защищать Елена Остапенко.