Украинка Костюк уступила в квалификации Ролан Гаррос
12:41, 24 мая 2018Другое
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Марта Костюк не смогла преодолеть сопротивление 185-й ракетки мира Мартины Тревисан из Италии.
Марта Костюк / btu.org.ua
15-летняя украинка Марта Костюк проиграла во втором раунде квалификации теннисного турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос, уступив 185-й ракетке мира Мартине Тревисан из Италии.
Марта Костюк – Мартина Тревисан – 3:6, 3:6
Матч длился более часа.
Также сегодня свой матч во втором круге квалификации проведет Ангелина Калинина. Ее соперница – 141-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова.
Как сообщал УНИАН, вчера украинец Сергей Стаховский вышел в финал отборочного турнира Ролан Гаррос, одержав трудную победу над Константом Лестьенном из Франции.
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