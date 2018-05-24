Украинка Костюк уступила в квалификации Ролан Гаррос

12:41, 24 мая 2018
Другое
99
Марта Костюк / btu.org.ua

15-летняя украинка Марта Костюк проиграла во втором раунде квалификации теннисного турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос, уступив 185-й ракетке мира Мартине Тревисан из Италии.

Марта Костюк – Мартина Тревисан – 3:6, 3:6

Матч длился более часа.

Также сегодня свой матч во втором круге квалификации проведет Ангелина Калинина. Ее соперница – 141-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова.

Как сообщал УНИАН, вчера украинец Сергей Стаховский вышел в финал отборочного турнира Ролан Гаррос, одержав трудную победу над Константом Лестьенном из Франции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ролан Гаррос#Марта Костюк