Украинка Костюк уступила в квалификации Ролан Гаррос

Марта Костюк не смогла преодолеть сопротивление 185-й ракетки мира Мартины Тревисан из Италии.

15-летняя украинка Марта Костюк проиграла во втором раунде квалификации теннисного турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос, уступив 185-й ракетке мира Мартине Тревисан из Италии. Марта Костюк – Мартина Тревисан – 3:6, 3:6 Матч длился более часа. Также сегодня свой матч во втором круге квалификации проведет Ангелина Калинина. Ее соперница – 141-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова. Как сообщал УНИАН, вчера украинец Сергей Стаховский вышел в финал отборочного турнира Ролан Гаррос, одержав трудную победу над Константом Лестьенном из Франции.

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