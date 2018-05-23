Стаховский пробился в финальный круг квалификации Ролан Гаррос

Украинец обыграл француза Лестьенна.

Украинец Сергей Стаховский выиграл второй матч в квалификации Ролан Гарроса и теперь сыграет в заключительном раунде отбора в основную сетку.

В трех сетах Сергей обыграл француза Константе Лестьенна. На победу у Стаховского ушло 2 часа и 29 минут.

В финале квалификации украинец сыграет с победителем пары Илья Ивашко — Виктор Галович.

Напомним, в первом круге отбора Стаховский обыграл Егора Герасимова.

Сергей Стаховский (Украина) — Консант Лестьенн (Франция) — 6:7, 7:5, 6:2