Американская спортсменка подала в суд на Федерацию плавания США из-за домогательств

Тренер Шон Хатчинсон домогался до Арианы Кукорс, когда ей было от 13 до 17 лет

Американская пловчиха Ариана Кукорс подала в суд на Федерацию плавания США, обвинив организацию в том, что руководство знало о сексуальных домогательствах её бывшего тренера, но скрыло этот случай.

Кукорс подала заявление в Верховный суд округа Ориндж, Калифорния, сообщает Чемпионат со ссылкой на АР.

Она утверждает, что тренер Шон Хатчинсон домогался до неё, когда ей было от 13 до 17 лет. Хатчинсон отрицает обвинения.

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Кукорс также подала иск против бывшего тренера сборной США Марка Шуберта, так как он не направил заявления в полицию. По её словам, это позволило Хатчинсону «насиловать её в течение 10 лет».

Кукорс — чемпионка мира на 200 м в комплексном плавании. В Лондоне-2012 на этой дистанции она заняла пятое место.

В материалах к делу говорится, что Федерации плавания США в 2005 году было известно об отношениях Хатчинсона и Кукорс, которой тогда было 16 лет.