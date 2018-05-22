15-летняя украинка Костюк выиграла в первом раунде квалификации Ролан Гаррос

Марта Костюк удачно стартовала в отборе турнира Большого Шлема.

Молодая украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй этап квалификации турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос.

В первом раунде 15-летняя украинка обыграла японку Эри Ходзуми, сообщает официальный сайт соревнований.

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Более двух часов девушки боролись за путевку в следующий круг отборочного турнира. По ходу первой партии Костюк уступала 1-3, но сумела перехватить инициативу и выиграть пять из следующих шести геймов. Марте удалось сравнять счет с 1-3 и во втором сете, после чего соперницы еще раз обменялись брейками. Со второго скрытого сетбола японка берет третий гейм на подаче нашей теннисистки, а затем успешно подает на партию.

В решающем сете Костюк вырвалась вперед 5-2, но затем упустила свою подачу - 5-4. После двух проигранных геймов Марта навязала борьбу на приеме и на этот раз дошла до матчболов, которые успешно реализовала.

Во втором отборочном круге украинка встретится с 24-летней Мартиной Тревисан (185-й номер рейтинга).

Ролан Гаррос. Квалификация. Первый раунд

Марта Костюк (Украина) - Эри Ходзуми (Япония) 6-4, 4-6, 6-4