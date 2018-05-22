"Олимп" выиграл первый тур чемпионата Украины по регби-7

20 мая в Одессе стартовал первый тур чемпионата Украины по регби-7, в котором действующий чемпион и обладатель кубка харьковский «Олимп» одержал победу.

Подопечные Вадима Колышкина и Валерия Кочанова провели четыре встречи. И если первые три харьковчане завершили крупной победой, то в заключительном матче «олимпийцам» пришлось изрядно потрудиться, чтобы добыть победу.

- Достаточно тяжёлым выдался первый тур чемпионата по регби-7. Не поехали с нами в Одессу трое ведущих игроков, которые получили травмы в матче за сборную Украины: Сергей Церковный, Александр Цапенко и Максим Ковалевский. Соперник провёл отличную подготовку к чемпионату, участвуя в турнире в Польше, при этом не отпустив в расположение сборной Украины своих игроков. У нас же оставалось на подготовку менее 5 дней. Хочу отметить также то, что оппонент изрядно обновил свой состав, в том числе, усилившись легионерами. В итоге матч с «Evolution`7» выдался драматичным, но в то же время достойным финалом первого тура, – прокомментировал тренер РК «Олимп» Вадим Колышкин.

В свою очередь, главный тренер «Олимпа» Валерий Кочанов отметил, что игроки команды «Evolution`7», которые отказываются выступать за сборную Украины, ставят свои интересы выше интересов национальной сборной. Он также призывает федерацию регби Украины принять во внимание данный факт и разобраться в сложившейся ситуации.

- Почему игроки команды соперника активно готовятся к чемпионату, участвуют в турнире, который проходит в Польше, и при этом отказываются играть за сборную, когда почти все ребята из «Олимпа» и других команд отдают на поле всё ради того, чтобы Украина одержала победу – большой вопрос к нашей федерации, - подытожил Валерий Владимирович

Статистика:

«Олимп» - «Политехник» (Одесса) – 40:0

Попытки: Чураев 3, Миланко, Маршуба, Куценко

Реализации: Косарев 5

«Олимп» - «Горняк-ПАО КЖРК» - 57:0

Попытки: Гарькавый, Косарев 3, Миланко, Литвиненко, Маршуба, Мишинев, Чураев

Реализации: Косарев 6

«Олимп» - «Легион-XIII - ШВСМ» - 38:0

Попытки: Миланко, Литвиненко 2, Косарев, Маршуба 2

Реализации: Косарев 4

«Олимп» - «Evolution`7» - 7:5

Попытки: Литвиненко

Реализация: Косарев

Как мы уже сообщали ранее, второй тур чемпионата пройдет 2 июня во Львове, а заключительный - третий - состоится в Харькове 24 июня.