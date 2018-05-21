Украинец Стаховский прошел во второй круг квалификации Ролан Гаррос, Марченко вылетел

В стартовом матче на турнире Сергей Стаховский одолел белоруса Егора Герасимова.

Украинский теннисист Сергей Стаховский одолел белоруса Егора Герасимова в первом раунде квалификации Ролан Гарроса.

Украинец выиграл первый сет со счетом 6:3, но затем очень легко отдал сопернику второй сет (1:6). В третьем решающем сете развернулось упорное сражение, в котором ничейный счет сохранялся до самого конца. В тай-брейке удача улыбнулась Стаховскому, который додавил Герасимова со счетом 7:4.

Соперником Стаховского по второму раунду квалификации станет победитель пары Филип Пеливо – Констант Летьенн.

Стаховский (Украина, 18) — Герасимов (Беларусь) 2:1 (6:3, 1:6, 7:6 (7:4))

А вот другой украинский теннисист Илья Марченко проиграл 139-й ракетке мира Уго Дельену из Боливии – 4:6, 2:6.

В женской квалификации Ролан Гарроса сыграют также две украинки. Ангелина Калинина получила 18-й номер посева в квалификации, и первой её соперницей станет Даниэль Лао из США. А 15-летняя Марта Костюк в первом раунде встретится с японкой Эри Ходзуми.