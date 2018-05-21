Надаль побил достижение легендарного Макинроя и вновь стал первой ракеткой мира

11:42, 21 мая 2018
Другое
216
Рафаэль Надаль / REUTERS

Надаль в восьмой раз победил в Риме, завоевав свой 78-й титул в карьере. Таким образом, испанец побил достижение легендарного американца Джона Макинроя, у которого было 77 трофеев и стал четвертым в мире по количеству титулов.

Читайте такжеБлагодаря блестящей победе в Риме Свитолина сохранила место в Топ-4 мирового тенниса

На первом месте находится американец Джимми Коннорс (109), на втором - Роджер Федерер (97), а замыкает тройку чех Иван Лендл (97).

Отметим, что победа в Риме также позволила Надалю вернуться на первую строчку мирового рейтинга, вновь обогнав швейцарца Роджера Федерера.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина, победив в Риме, установила национальный рекорд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рафаэль Надаль