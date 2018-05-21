Надаль побил достижение легендарного Макинроя и вновь стал первой ракеткой мира

В воскресенье Рафаэль Надаль подтвердил титул чемпиона на престижном турнире в Риме.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир в Риме, победив в финале прошлогоднего триумфатора Александра Зверева.

Надаль в восьмой раз победил в Риме, завоевав свой 78-й титул в карьере. Таким образом, испанец побил достижение легендарного американца Джона Макинроя, у которого было 77 трофеев и стал четвертым в мире по количеству титулов.

Читайте такжеБлагодаря блестящей победе в Риме Свитолина сохранила место в Топ-4 мирового тенниса

На первом месте находится американец Джимми Коннорс (109), на втором - Роджер Федерер (97), а замыкает тройку чех Иван Лендл (97).

Отметим, что победа в Риме также позволила Надалю вернуться на первую строчку мирового рейтинга, вновь обогнав швейцарца Роджера Федерера.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина, победив в Риме, установила национальный рекорд.