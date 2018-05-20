Сборная Украины по самбо завоевала 19 медалей на чемпионате Европы, заняв второе командное место

В третий день соревнований украинцы завоевали семь наград - одну золотую, три серебряных и три бронзовых.

В Афинах завершился чемпионат Европы по самбо. В третий день украинцы завоевали семь наград - одну золотую, три серебряных и три бронзовых.

Таким образом, наша команда везет домой 19 медалей - 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. Это – второй результат и по качеству, и по количеству наград. У россиян - 24 медали (12 - 4 - 8).

Единственное «золото» в воскресенье принесла сборной Украины Анастасия Сапсай из Черкасс. В категории свыше 80 килограммов она одержала досрочную победу над белоруской Екатериной Калюжной. Анастасия сначала выполнила бросок на четыре балла, а затем провела полное удержание. 8:0 – и украинка во второй раз подряд становится чемпионкой Старого Света.

Кстати, именно в этой схватке решалось, кто займет вторую строчку в командном зачете среди женских команд – Украина или Беларусь. В итоге серебряный кубок поднял старший тренер украинских девушек Евгений Боднарук.

Еще в трех финалах выступали наши представители боевого раздела. К сожалению, в воскресенье нашим ребятам пришлось довольствоваться «серебром». Вторыми призерами стали одессит Денис Артемчук (до 52 кг), харьковчанин Богдан Кондратович (до 68 кг) и киевлянин Дмитрий Баток (до 90 кг).

Но «серебряные» финалы уже не могли отобрать у нашей сборной по боевому разделу командный кубок, ведь в первый и второй дни было завоевано пять чемпионских титулов. И старший тренер Сергей Грабовский получил ценный трофей. В честь этого прозвучал Гимн Украины, который – так случилось символично – закрыл соревнования.

Вклад в общую копилку сделали сделали и мужчины в спортивном самбо. Все три участника третьего дня взошли на пьедестал. «Бронзу» завоевали Дмитрий Евдошенко из Харькова (до 62 кг), Алексей Ниженко из Чернигова (до 82 кг) и Станислав Бондаренко из Запорожья (свыше 100 кг).

«Мы доказали, что монополию россиян можно нарушать. Как это сделала женская сборная, победив на чемпионате Европы 2015 года, а теперь – наша команда из боевого раздела. Да и по общему количеству наград мы существенно сократили отрыв. Мы и в дальнейшем приложим все усилия, чтобы придерживаться этого высокого темпа прогресса. Тем более – нас поддерживает Министерство молодежи и спорта Украины. Команда обеспечена регулярными сборами и участием в престижных международных турнирах, не только на чемпионатах мира и Европы. И вот, видим результат», – подвел итог главный тренер сборной Михаил Руденко.