Онлайн-видеотрансляция, Халеп - Свитолина, теннис,финал турнира в Риме
14:08, 20 мая 2018Другое
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Украинка и румынка второй год подряд играют в финале турнира в Вечном городе.
Свитолина дошла уже до полуфинала турнира в Риме / internazionalibnlditalia.com
Сегодня в Риме проходит решающий матч теннисного турнира серии WTA Premier 5, в ктором украинкак Элина Свитолина противостоит Симоне Халеп из Румынии.
Свитолина защищает титул победительницы прошлогоднего турнира в Риме. Тогда украинка выиграла у Халеп в трех партиях, но, впоследствии, проиграла сопернице в 1/4 финала Ролан Гаррос.
Начало матча - в 14,15 по киевскому времени.
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