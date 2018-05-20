Онлайн-видеотрансляция, Халеп - Свитолина, теннис,финал турнира в Риме

Украинка и румынка второй год подряд играют в финале турнира в Вечном городе.

Сегодня в Риме проходит решающий матч теннисного турнира серии WTA Premier 5, в ктором украинкак Элина Свитолина противостоит Симоне Халеп из Румынии.

Свитолина защищает титул победительницы прошлогоднего турнира в Риме. Тогда украинка выиграла у Халеп в трех партиях, но, впоследствии, проиграла сопернице в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Начало матча - в 14,15 по киевскому времени.