Онлайн-видеотрансляция, Халеп - Свитолина, теннис,финал турнира в Риме

14:08, 20 мая 2018
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Свитолина дошла уже до полуфинала турнира в Риме / internazionalibnlditalia.com

Сегодня в Риме проходит решающий матч теннисного турнира серии WTA Premier 5, в ктором украинкак Элина Свитолина противостоит Симоне Халеп из Румынии.

Свитолина защищает титул победительницы прошлогоднего турнира в Риме. Тогда украинка выиграла у Халеп в трех партиях, но, впоследствии, проиграла сопернице в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Начало матча - в 14,15 по киевскому времени.

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Теги: #Элина Свитолина#теннисный турнир в Риме