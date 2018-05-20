Украинские самбисты завоевали 5 медалей во второй день чемпионата Европы в Афинах

После двух соревновательных дней в активе нашей сборной 12 медалей - 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых.

Во второй день чемпионата Европы по самбо в Афинах украинская сборная завоевала пять наград – по два «золота» и «серебра», а также одну «бронзу».

Об этом сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

После двух соревновательных дней в активе нашей сборной 12 медалей (6 – 3 – 3).

Чемпионами Европы в субботу стали Александр Воропаев и Артур Воробьев. Они досрочно принесли Украине командную победу в боевом разделе. Для обоих – это первые в карьере титулы сильнейших в Старом Свете. Всего в каждом виде программы разыгрывается по девять призовых комплектов, а в боевом самбо наши ребята уже завоевали пять первых мест. Украинские бойцы продолжили свое феноменальное выступление на этом форуме! Эта историческая победа открыла «золотую» страницу в летописи достижений наших представителей боевого раздела.

Александр выиграл в категории до 62 килограммов, взяв верх над россиянином Александром Нестеровым. Украинец сначала уступал сопернику – 0:2, но затем сумел перехватить инициативу и выйти вперед.

Читайте такжеУкраинские самбисты завоевали 7 медалей в первый день чемпионата Европы

Артур свое «золото» в весе до 82 килограммов завоевал досрочно чуть больше, чем за минуту. Воробьев целенаправленно набирал необходимые оценки в поединке против француза Шарли Шмитта. Прием на четыре балла, затем – бросок на два, а финальной точкой стало удержание на десять секунд. 8:0 – и арбитр остановил схватку. И получил поздравления от старшего тренера "боевой" сборной Сергея Грабовского.

В супертяжелой весовой категории сошлись Размик Тоноян и россиянин Валентин Молдавский, кстати, воспитанник украинской школы самбо. К сожалению, Размик уступил сопернику, как и год назад, став серебряным призером континентального форума.

В соревнованиях среди женщин на «золото» претендовала Мария Буек, которая представляет Ивано-Франковскую область. В весе до 52 килограммов украинка уступила Татьяне Шияновой из России. «Бронзу» принесла нашей команде еще одна представительница этого региона Елена Сайко (до 64 кг).

В воскресенье разыграют последние девять призовых комплектов чемпионата Европы. И главный тренер национальной команды Украины Михаил Руденко поставил перед сборной задачу завоевать на финише как можно больше наград.