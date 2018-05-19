Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Риме

Украинка обыграла в матче 1/2 финала Анетт Контавейт из Эстонии.

В Риме закончился первый полуфинальный матч теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia, в котором украинка Элина Свитолина обыграла Анетт Контавейт из Эстонии.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался чуть более часа и прошел с заметным преимуществом украинки. В обеих партиях нашей спортсменке хватило одного "лишнего" брейка для победы.

В решающем матче Свитолина в воскресенье встретится с победительницей второго полуфинала, в котором Мария Шарапова из России сыграет против румынки Симоны Халеп.

В мужских полуфиналах также сегодня поспорят Рафаэль Надаль (Испания) - Новак Джокович (Сербия) и Марин Чилич (Хорватия) - Александр Зверев (Германия).