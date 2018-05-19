Украинские самбисты завоевали 7 медалей в первый день чемпионата Европы

Среди них - четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые.

Сборная Украины завоевала семь наград в первый день соревнований на чемпионате Европы по самбо, который вчера начался в Афинах.

Украинские спортсмены завоевали четыре «золота», одно «серебро» и две «бронзы». Об этом сообщил официальный сайт Федерации самбо Украины.

Стопроцентный результат на старте продемонстрировали представители боевого раздела: три финала - три "золота". В категории до 57 килограммов Богдан Бабенко из Ровно победил досрочно Георгия Кандова из Болгарии с помощью приема на удушение.

Другим способом, но тоже досрочно взял верх над россиянином Виктором Немковым в весе до 100 кг Анатолий Волошинов из Одессы. Хотя наш самбист проигрывал со счетом 0:4, но дождался своего времени и отправил соперника в нокдаун – 4:4, а затем снова «пробил» соперника, и арбитр поднял руку в честь триумфа Анатолия.

Харьковчанину Владиславу Рудневу (категория до 74 кг) пришлось провести все пять отведенных регламентом минут главной схватки. В пользу нашего спортсмена сыграло минимальное преимущество по баллам.

У женщин тяжелый «золотой финал» выдался для опытной Натальи Смаль (до 72 кг), которая представляет Ивано-Франковскую область. Она проигрывала грузинской спортсменке Нино Одзелашвили – 0:1, однако затем ей удалось провести бросок на два балла. И хотя оппонентка на последних секундах сравняла счет – 2:2, но за качеством выполненных приемов (два пункта против двух по одному) преимущество согласно правилам было отдано Наталье, неоднократной чемпионке мира и Европы.

Анастасия Новикова (до 48 кг) из Харькова не смогла взять верх над россиянкой Ольгой Титовой и завоевала «серебро».

Ее землячка Анастасия Шевченко (до 60 кг), обладательница мирового и континентального «золота» 2017 года, на этот раз стала «бронзовой».

Третье призовое место занял и николаевец Роман Братченко в весе до 52 килограммов.

Чемпионат Европы по самбо проходит с 18-го по 20 мая.