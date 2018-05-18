Международная велогонка Race Horizon Park 2018 состоится с 1 по 3 июня.

Новинкой открытия соревнований 2018 года станет место старта – гонщики отправятся на первый маршрут с проспекта Академика Глушкова.

Международная велогонка Race Horizon Park 2018 категории 1.2 UCI, традиционно проходящая в День Киева, в этом году состоится с 1 по 3 июня.

Новинкой открытия соревнований 2018 года станет место старта – гонщики на своих «железных конях» отправятся на первый маршрут с проспекта Академика Глушкова, сообщает офииальный сайт соревнований.

«Race Horizon Park — это традиция на День Киева, самое важное спортивное мероприятие в программе праздничных событий. Именно поэтому торжественное открытие соревнований должно проходить в городе. Чтобы и болельщики, и зрители могли насладиться спортивной борьбой, оценить весь масштаб велопраздника и широкую географию команд-участниц, приезжающих в Киев со всего мира», — рассказывает об изменении пятничного маршрута Александр Башенко, глава организационного комитета Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины.

Ранее маршрут пятничной велогонки Horizon Park Race for Peace проходил в пгт. Чабаны. В этом году там состоится только спортивная часть соревнований. В целом же программа Race Horizon Park — это 5 отдельных международных велогонок: три мужские (Horizon Park Racefor Peace, Horizon Park Race Maidan, Horizon Park Classic) и две женские (Horizon Park Women Challenge и VR Women ITT).

Уже сейчас на велогонку заявилось 18 мужских и 8 женских команд из 13 стран. Соревноваться за медали будут лучшие спортсмены из Израиля, Чехии, Польши, Беларуси, Узбекистана, Венгрии, Дании, Норвегии, Казахстана, Испании, Кипра, Азербайджана и Украины.

В пелотоне мужских соревнований можно будет увидеть: постоянных участников польскую команду Wibatech Merx 7R; победителей Race Horizon Park Maidan-2017 датчан AURA Energi-CK Aarhus; амбициозных велогонщиков из команда Казахстана Vino-Astana Motors; и их земляков континентальную команду Apple-Team; уже знающих трассы киевской велогонки спортсменов из азербайджанской команды Synergy BakuCycling Project; впервые принимающую участие команду KUOTA из Испании; два коллектива представят белорусскую школу велоспорта —Minsk Cycling Team и RCOP Belarus NK U-23; впервые также гости из Норвегии Green Cycling Norway из Норвегии; венгерская Kőbánya Cycling Team; Tashkent Cуcling Team из Узбекистана; Кипр представит CyprusNational Team; а также украинские участники из Национальной Сборной Украины, Lviv Cycling Team, Ternopil Region, Dynamo Palmyra Cycling Team и Nikolaev TSOP.

У женщин бороться за пьедестал будут: Team Dukla Praha (Чехия), TeamBePink (&&&), Белорусская Национальная сборная, Dynamo Racing Team(Израиль), Mix team (&&&&) и украинские команды Национальная сборная Украины, Веломан Экстрим, Николаев.