Свитолина обыграла экс-первую ракетку мира Кербер и вышла в полуфинал турнира в Риме

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

В Риме завершился четвертьфинал теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia, в котором украинка Элина Свитолина обыграла экс-первую ракетки мира Анжелику Кербер.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра украинской и немецкой теннисистки получилась достаточно упорной, но в концовке каждой из двух партий украинка была чуточку удачливее.

Таким образом, наша спортсменка вышла в полуфинал престижного турнира, который проходит на грунтовых кортах накануне Открытого чемпионата Франции.

Турнир в Риме продлитсч до 20 мая.