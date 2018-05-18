Свитолина экс-первую ракетку мира обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Риме
16:57, 18 мая 2018Другое
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Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.
Свитолина дошла уже до полуфинала турнира в Риме / internazionalibnlditalia.com
В Риме завершился четвертьфинал теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia, в котором украинка Элина Свитолина обыграла экс-первую ракетки мира Анжелик Кербер.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра украинской и немецкой теннисистки получилась достаточно упорной, но в концовке каждой из двух партий украинка была чуточку удачливее.
Таким образом, наша спортсменка вышла в полуфинал престижного турнира, который проходит на грунтовых кортах накануне Открытого чемпионата Франции.
Турнир в Риме продлитсч до 20 мая.
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