Свитолина экс-первую ракетку мира обыграла Кербер и вышла в полуфинал турнира в Риме

16:57, 18 мая 2018
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Свитолина дошла уже до полуфинала турнира в Риме / internazionalibnlditalia.com

В Риме завершился четвертьфинал теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia, в котором украинка Элина Свитолина обыграла экс-первую ракетки мира Анжелик Кербер.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.  

Игра украинской и немецкой теннисистки получилась достаточно упорной, но в концовке каждой из двух партий украинка была чуточку удачливее.

Таким образом, наша спортсменка вышла в полуфинал престижного турнира, который проходит на грунтовых кортах накануне Открытого чемпионата Франции.

Турнир в Риме продлитсч до 20 мая. 

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Теги: #Элина Свитолина#теннисный турнир в Риме