Украинские гимнастки завоевали 4 медали в финалах Гран-При в израильском Холоне

На счету команды три серебряные и бронзовая награды.

В израильском Холоне прошли финалы в отдельных видах программы в рамках четвертого этапа Гран-При сезона по художественной гимнастике.

Влада Никольченко квалифицировалась в три финала: с обручем, мячом и булавами, Ева Мелещук квалифицировалась в финалы с мячом и лентой, а Алена Дьяченко выступала с обручем и лентой, сообщает Федерация гимнастики Украины.

Безупречное исполнение программы с обручем и булавами принесло лидеру нашей сборной, 15-летней Владе Никольченко, две серебряные медали. К сожалению, допущенные ошибки в программе с мячом не дали возможности претендовать на место на пьедестале в данном виде.

Вторая наша грация, Ева Мелещук успешно справилась со своей программой с мячом, однако полученных 16,100 оказалось недостаточно для пьедестала. Тем не менее, хорошее выступление в финале с лентой принесло ей бронзовую медаль.

Также в финалах с обручем и лентой выступила еще одна наша гимнастка — Алена Дьяченко. К сожалению, Алена допустила с этими предметами ряд ошибок, что не позволило ей бороться за место на пьедестале: в финале с обручем гимнастка заняла 6-е место, а в финале с лентой — 9-е.

Еще одну медаль для Украины принесла наша сборная команда в групповых упражнениях: сложная программа с пятью обручами позволила девушкам занять вторую ступень пьедестала в этом виде. В финале упражнения с двумя мячами и тремя скакалками наши грации финишировали на 4-й строчке турнирной таблицы