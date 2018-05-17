Украинские легкоатлеты стали моделями и показали новую форму для международных соревнований

Федерация легкой атлетики Украины начала сотрудничество с новой компанией-производителем.

Сборная Украины по легкой атлетике получила новую экипировку, в которой будет выступать на официальных соревнованиях.

Сегодня, 17 мая, Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) провела презентацию формы и торжественное подписание контракта с компанией-производителем – японской корпорацией ASICS.

Этот договор будет действовать с мая 2018 года до 2021 года. Согласно ему, ASICS стал официальным спонсором и эксклюзивным поставщиком экипировки для участия команды в официальных соревнованиях.

"Украина стала первой страной в Восточной Европе, спонсором чьей команды стал ASICS. А условия контракта являются самыми выгодными в истории Федерации легкой атлетики Украины", - отметил президент ФЛАУ Игорь Гоцул.

Также он добавил, что контракт распространяются на все предметы формы, кроме обуви, и подчеркнул, что из государственного бюджета на это не было потрачено ни копейки, Федерация будет получать форму бесплатно на основе договора о сотрудничестве.

Впервые национальная сборная официально будет выступать в этой форме на чемпионате Европы по легкой атлетике, который состоится в августе в Берлине. Перед этим в новой форме также будут соревноваться юниорские и юношеские сборные на своих чемпионатах в июне и июле.

Во время мероприятия состоялась презентация новой формы, в которой приняли участие атлеты национальной сборной Украины - Юрий Кримаренко, Ольга Бибик, Анна Плотицына, Татьяна Фетискина, Захар Мищенко и Александр Ничипорчук.