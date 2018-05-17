Американская пловчиха Ледецки побила собственный мировой рекорд на 5 секунд

Спортсменка установила новое достижение на дистанции 1500 метров.

Американская пловчиха Кэти Ледецки установила мировой рекорд в заплыве на 1500 м вольным стилем на турнире в Индианаполисе, входящем в серию USA Swimming Pro Series.

Результат Ледецки — 15 минут 20,48 секунды, сообщает Sport.ua со ссылкой на NBC.

Она улучшила свой собственный мировой рекорд на этой дистанции на пять секунд.

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«Знала, что это будет хороший заплыв. Я очень хорошо тренировалась. Но была удивлена, когда увидела, что на табло горит 20 секунд. Ожидала, что выплыву из 15.30, но когда увидела результат, то была шокирована», — отметила Ледекци.

Как сообщал УНИАН, Ледекци выиграла финальный заплыв на 1500 метров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро с мировым рекордом.