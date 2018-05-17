Свитолина выиграла у россиянки Касаткиной и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Украинская теннисистка выиграла матч после проигранного первого сета со счетом 0:6.

В Риме завершился матч 1/8 финала престижного теннисного турнира Internazionali BNL d'Italia в котором украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал соревнований.

Матч завершился со счетом 0:6, 6:3, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Упорный и напряженный матч продолжался более полутора часов. Украинка провалила первый сет, на равных провела первую половину второго и только при счете 2:3 перехватила инициативу. Во второй и третьей партиях у нее уже было явное преимущество.

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Несмотря на "легкий счет" много отдельных геймов проходили в упорнейшей борьбе, что присуще "медленным" играм на корте с грунтовым покрытием.

Турнир в Риме продлится до воскресенья, 20 мая.