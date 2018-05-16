Пятеро турецких спортсменов устроили оргию в российской гостинице и выложили фото в соцсети

После скандального фото с "групповухой" спортсменов ожидает наказание.

Сборная Турции по тхэквондо оказалась в центре скандала после появления в соцсетях фото пятерых представителей команды с девушкой в кровати.

Чемпионат Европы по тхэквондо проходил в Казани (Россия). Второе место в медальном зачете соревнований завоевала сборная Турции, которая, по-видимому, решила отметить успех особым образом.

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Спортсмены мужской национальной команды выложили в интернет фотографии оргии, которую устроили прямо в отеле. Об этом сообщает "Спорт FM".

На кадрах четверо голых спортсменов запечатлены на фоне пятого, который занимается сексом с девушкой - по одним данным, тоже спортсменкой, по другой информации - проституткой.

Особый резонанс инцидент вызвал на родине тхэквондистов. В Турции уже требуют наказать всех участников произошедшего.